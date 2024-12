Sbircialanotizia.it - Volley, Conegliano è di nuovo campione del mondo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Per la squadra veneta è il terzo Mondiale per Club, dopo i successi del 2019 e del 2022è dideldi pallavolo. Nella finale di Hangzhou, in Cina, l'Imoco ha battuto con un 3-0 senza appelli (25-21, 25-15, 25-20) le cinesi del Tianjin, portando a casa il terzo Mondiale per .