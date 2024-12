Anteprima24.it - Volley, Accademia: chiuso il 2024 con uno straordinario blitz contro la terza in classifica

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPesante vittoria per l’che ieri pomeriggio ha superato in trasferta la Phoenix Caivano con il punteggio di 3-1 (25-10, 15-25, 25-23, 25-21) nella none giornata del Campionato di Serie C.Nello sdirettolaforza del campionato, le giallorosse trovano tre punti d’oro che rilanciano definitivamente il cammino delle beneventane verso l’alta. Ora l’è si quinta, come prima del match, ma a due soli punti dal secondo posto e solo uno dal terzo, occupato proprio dal Caivano in coabitazione con la Fiamma Torrese di Torre Annunziata. L’parte fortissimo nel primo set e domina letteralmente la prima frazione. Situazione completamente ribaltata nel secondo set vinto agevolmente dalle padrone di casa. Sulle ali dell’entusiasmo Caivano impone il suo ritmo anche nel terzo set che sul 15-10 sembra decisamente indirizzato verso la formazione di casa.