Novaratoday.it - Volley A1 femminile, il derby pre natalizio è un trionfo per la Igor

Leggi su Novaratoday.it

Se si può iscrivere alla lotta per il secondo posto è ancora prematuro affermarlo, ma si può tranquillamente dire che laNovara le carte in regola ce le ha eccome.Gli infortuni non danno tregua (ultimo della serie quello di Squarcini) ma le zanzare continuano a vincere. Il 3-0 inflitto.