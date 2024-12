Lidentita.it - VISTO DA – Black Doves, la spy story natalizia dall’humour britannico

Leggi su Lidentita.it

è la nuova serie britannica targata Netflix che è arrivata nelle nostre case giusto in tempo per accomodarci davanti al camino illuminati dalle lucine dell’albero di Natale. Perché la creazione di Joe Barton è una sorprendente spyche unisce azione, romanticismo e ironia in un intreccio sofisticato e avvincente. La trama .DA –, la spyL'Identità.