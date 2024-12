Violenza e caos al pronto soccorso di Busto Arsizio | feriti quattro poliziotti e un’infermiera danni nell’area triage

Leggi su Open.online

Si è scatenato il panico neldioggi, 22 dicembre. Intorno alle 3 di pomeriggio, due uomini con problemi di tossicodipendenza – scrive l’Ansa -, entrambi noti alle forze dell’ordine, hanno iniziato a picchiarsi tra loro. Il personale sanitario che ha provato a separarli è stato raggiunto da insulti e minacce. Dall’ospedale è dunque partita la richiesta di aiuto al 112, che ha inviato deinella struttura. All’arrivo degli uomini in divisa, i due soggetti si sono coalizzati e hanno aggredito gli agenti. Sono stati segnalati anche diversiagli arredi dell’area. Comunque, proprio quando istavano per contenerli, in ospedale è arrivata un’ambulanza con a bordo un cittadino nordafricano. L’uomo è sceso dal mezzo diin stato di agitazione e anche lui si è scagliato contro gli agenti.