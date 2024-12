Oasport.it - VIDEO Usyk-Fury: la sintesi della vittoria ai punti dell’ucraino nella rivincita

Oleksandrsi è preso lanell’attesissimo confronto di stanotte a Riad (Arabia Saudita) contro Tysonin quella che è stata latra i due: 116-112 aiin favoreche si è confermato così Campione del Mondo WBA, WBO, WBC, IBO dei pesi massimi e ha difeso con successo le quattro cinture che si era guadagnato sette mesi fa sempre a Riad.Adessonon detiene più la cintura IBF che nel frattempo si è preso Daniel Dubois, ma ancora l’ucraino non ha voluto svelare i suoi piani futuri, annunciando in conferenza stampa di voler staccare per un periodo con la boxe e dedicarsi al riposo e alla compagnia dei figli.Il 37enne ucraino allunga così la sua imbattibilità: si tratta23adi fila tra i professionisti. The Cat dà un colpo notevole alla carriera di Tysonche, dopo questa sconfitta, qualche riflessione potrebbe farla in vista del futuro, vista la seconda sconfitta patita in un anno.