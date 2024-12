Messinatoday.it - VIDEO | Primi segni di riqualificazione allo stadio Celeste, interventi ai pilastri dell'illuminazione

Leggi su Messinatoday.it

In attesa che l'iter per l'intitolazioneGiovanni(non è detto che possa iniziare) al compianto Totò Schillaci cominci a prendere forma all'interno'impianto si notano i. Riguardano idove è in corso la sostituzione dei grandi.