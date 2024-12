Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 22 dicembre

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Per il secondo appuntamento del weekend con ‘’, Silvia Toffanin accoglierà in studio l’ex pugile Daniele Scardina accompagnato dalla sua mamma. Tornano nel salotto di Silvia Toffanin, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de ‘Il Volo’. I due tenori e il baritono presenteranno il grande concerto dal titolo ‘Il Volo – Natale ad Agrigento’, in onda la sera del 24su Canale 5. Saranno protagonisti della puntata anche: Gerry Scotti ed Eleonora Giorgi. Direttamente dallo studio di ‘Amici’, ala maestra Lorella Cuccarini e la ballerina Elena D’Amario. E infine, l’ex Miss Italia Arianna David e il dramma dell’anoressia. Per il periodo natalizio, sabato 28,29e sabato 4 e5 gennaio il talk show di Canale 5 sarà in onda con ‘– Le storie’: lepiù emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.