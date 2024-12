Lecceprima.it - Venti forti e burrasca: disposta chiusura dei parchi cittadini per l’allerta meteo

LECCE – Per tutta la giornata di lunedì e per le successive trenta ore ipubblici, la villa comunale e il cimitero di Lecce resteranno chiusi alla libera fruizione per il maltempo in arrivo e, classificata con colore arancione per domani.Sono temuti possibili rischi.