Oasport.it - Usyk-Fury, brutta figura di DAZN: streaming bloccato, richieste di rimborso in arrivo

Era il match dell’anno, ma persi è trasformato nellaccia più grande del 2024. La sfida per il titolo mondiale dei pesi massimi tra Oleksandre Tyson, di scena a Riad (Arabia Saudita), è stata ammirata solo dal pubblico presente, perché gli spettatori televisivi (ma vale per ogni genere di device: smartphone, pc o tablet) sono rimasti delusi.La contesa era trasmessa inda. Attenzione: per guardarla non bastava un semplice abbonamento, ma era necessario pagare un ticket aggiuntivo di 19.99 euro. Tanti, per una sfida di tale calibro, sono stati spinti ad effettuare questo piccolo sacrificio.Peccato che, al termine del terzo round, la trasmissione inabbia subito un totale black-out. Attenzione: non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Non si sono fatti attendere centinaia di commenti di protesta di utenti inferociti su X.