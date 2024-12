Lanazione.it - Uscire dalla Sds è una scelta sciagurata". La Città delle persone: "Ora servizi a rischio"

Leggi su Lanazione.it

"L’uscitaSocietà della Salute è una, una mossa politica che i pisani pagheranno cara". Lo denunciano Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce de La, aggiungendo che "l’aggravarsi della crisi sociale è evidente e, con questa, il Comune si troverà ad affrontarla da solo e isolato, con enormi difficoltà a rispondere a bisogni crescenti di assistenza: ci preoccupa poi moltissimo il buio totale che c’è sulla transizioneCasa della salute alle Case di comunità ed è per questo che, nel nostro ordine del giorno respintomaggioranza, avevamo chiesto alla giunta di farsi garante dell’effettiva realizzazioneCase di comunità Hub di via Garibaldi a Pisa e Spoke di Marina di Pisa, così come previsto dal Pnrr, e di altre case di comunità sul territorio".