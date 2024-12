Lapresse.it - Usa, Trump: “Voglio incontrare Putin il prima possibile”

Il presidente in pectore degli Stati Uniti, Donald, parlando ai suoi sostenitori in occasione di un evento a Phoenix, ha dichiarato che un incontro con il presidente russo Vladimir“è una delle cose chefare il”. Lo riporta la Cnn. Lo stesso“ha detto che vuole incontrarmi il”, ha aggiunto, per cui “dobbiamo porre fine a questa guerra”.