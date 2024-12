Usa anche Panama nel mirino di Trump | Potremmo riprenderci il Canale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo il Canada, che ha bollato di recente come il 51mo stato degli Usa, ora Donaldprende di mira, attaccando le "ridicole" tariffe di transito imposte alle navi americane che utilizzano ile minacciando la ripresa in mano agli Stati Uniti del controllo della rotta di navigazione. In un .