Feedpress.me - Una studentessa italiana accoltellata dall'ex a Oslo: non sarebbe in pericolo di vita

Leggi su Feedpress.me

Unafiorentina di 21 anni è statain un fast food a. A colpirlastato l’ex fidanzato norvegese di origini indiane, che, in base alle prime ricostruzioni, è rimasto ferito ed è trattenuto in stato di fermo in ospedale. La 21enne non dovrebbe essere indi, ma è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione. La ragazza studia e lavora nel fast.