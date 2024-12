Feedpress.me - Una studentessa italiana accoltellata dall'ex a Oslo. Il padre: "Mia figlia rischia la vita"

Martina Voce, lafiorentina di 21 anni’ex aè ricoverata in ospedale in condizioni gravi ed è in coma farmacologico : «È ancora a rischioma sono molto fiduciosi», ha dichiarato ildella ragazza, in un messaggio all’ANSA. A colpirla venerdì sarebbe stato l’ex fidanzato 20enne, incensurato, che in base alle prime ricostruzioni, è stato fermato.