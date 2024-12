Europa.today.it - Un nome, una garanzia: Giulia Leonardi continua a inorgoglire tutta Cesena

Leggi su Europa.today.it

37 anni e non sentirli:, pallavolistate che milita nel Bisonte Firenze (di cui è anche capitano), non smette di stupire, come ben certificato dall’ultima partita di cui si è resa protagonista. La sua squadra ha inaugurato il girone di ritorno con una importantissima.