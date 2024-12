Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Cavallari e Galligani sono acciaccati. Scelte obbligate

Mastalli squalificato, Tirelli, Semprini, Lollo e Di Gianni in infermeria;alle prese con un problema alla caviglia (sarà valutato stamani, ma le speranze di vederlo in camporidotte al minimo);reduce dalla febbre (si è allenato soltanto ieri): è questa la situazione in casa bianconera alla vigilia del derby con il Grosseto. Mister Magrini, per costruire l’undici titolare, ha dovuto di nuovo fare di necessità virtù. Con un solo 2006 di movimento a disposizione, Carbé, a difendere la porta ci sarà Stacchiotti (lo stesso 2006). In difesa agiranno Morosi, Biancon (o, eventualmente,), Achy e Di Paola (2005). In cabina di regia salirà il capitano Bianchi con Farneti e Ricchi mezzali. Sulla trequarti troverà conferma Masini, con il tandem offensivo composto da Boccardi, grande ex della partita, e Giannetti.