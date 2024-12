Liberoquotidiano.it - Ucraina: Zelensky, 'adesione alla Nato è realizzabile'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Kiev, 22 nov. (Adnkronos) - L'dell'è "", ma Kiev dovrà combattere per convincere gli alleati a realizzarla. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrai diplomatici ucraini. L'ha ripetutamente sollecitato l'Alleanza Atlantica a invitare Kiev a diventare membro, mentre per Mosca la prospettiva dell'dell'è una delle principali giustificazioni della sua invasione del 2022. "Tutti noi comprendiamo che l'invito dellaall'e l'all'Alleanza dipendano solo una decisione politica", ha aggiunto. "L'alleanza per l', ma èsolo se lottiamo per questa decisione a tutti i livelli necessari". Il capo dello Stato ha affermato che gli alleati devono sapere cosa può apportare l'e in che modo la suaall'Alleanza stabilizzerà le relazioni globali.