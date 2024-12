Lanazione.it - "Tutte le coccole sono per i piccoli"

Un Natale dedicato ai suoi bambini e vissuto all’insegna dei loro desideri, è quello di Elisa Musti: "Per noi, in famiglia, il Natale è una festa dedicata soprattutto ai nostri– dice Elisa, mamma di Viola di 9 anni e di Edoardo di 3 – che, come ogni anno, hanno preparato la loro letterina indirizzata a Babbo Natale con una precisa lista di giochi. Non so dire se ne riceveranno soltanto uno a testa o ne “scapperà” anche un secondo. Del resto, si sa, specialmente quello delle festività è il momento dell’anno in cui i bambinipiù coccolati. Per quanto riguarda i regali di noi adultiquello dell’utile e del necessario è il criterio che da sempre ci guida".