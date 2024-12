Trump | voglio vedere Putinanche lui me

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.15 Il presidente in pectore degli Stati Uniti,, parlando ai suoi sostenitori a un evento a Phoenix (Arizona),ha dichiarato che un incontro con il presidente russo Putin "è una delle cose chefare il prima possibile". Lo stesso Putin "ha detto che vuole incontrarmi il prima possibile", ha aggiunto, per cui "dobbiamo porre fine a questa guerra". E ha ribadito che il conflitto ucraino non sarebbe scoppiato se lui fosse stato allora presidente degli Stati Uniti.