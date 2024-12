Casertanews.it - Troppi furti, più controlli in strada nei prossimi giorni

Leggi su Casertanews.it

a Piedimonte Matese negli ultimi tempi. Una situazione complicata, che ha messo in allerta i cittadini. Per questo motivo il sindaco, Vittorio Civitillo, ha sentito più volte il comandante della Stazione dei carabinieri per avere notizie e rassicurazioni circa le attività svolte per.