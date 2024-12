Ilrestodelcarlino.it - Trattativa sindacale, l’Ast: risultato storico, gli stipendi aumenteranno di 500 euro

"E’ unepocale quello raggiunto, ieri, durante ladi Ascoli. Erano anni che l’Azienda e le organizzazioni sindacali non sottoscrivevano un accordo all’unanimità". Così la direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli dopo l’incontro che si è svolto, ieri venerdì 20 dicembre, tra la parte datoriale e la delegazione trattante di parte. "Dopo tre giorni di contrattazione, in alcuni momenti molto animata – evidenzia la direzione deldi Ascoli –, parte pubblica e partesono riuscite a sottoscrivere, non solo il contratto collettivo integrativo relativo all’anno 2024, ma anche un accordo per i differenziali economici cheloo di oltre 500 dipendenti in maniera stabile. L’Azienda si dichiara soddisfatta per ilraggiunto che è frutto di un anno intenso di lavoro orientato, da un lato alla risoluzione di problematiche vecchie da anni, dall’altro a dare nuova vita alla neocostituita Azienda.