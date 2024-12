Laverita.info - Tra Italia e Ue Prodi sceglie sempre la Cina

Leggi su Laverita.info

Il Professore teme che il legame del premier con Donald Trump e Ursula von der Leyen possa sconvolgere gli equilibri che lui ha avviato 25 anni fa a Bruxelles. Per questo invita a non rompere con Pechino, ma le sue aperture verso il Dragone non han mai fatto bene al nostro Pil.