TFA sostegno Indire i tempi pare si allunghino Ecco cosa manca per il via

Leggi su Orizzontescuola.it

Il decreto scuola, identificato come Dl 71/2024, introduce alcune novità per ottenere la specializzazione sul. Tra queste, sono previsti percorsi “alternativi” rispetto al tradizionale Tirocinio Formativo Attivo (Tfa per il), organizzato annualmente dalle Università.L'articolo TFA, isiper il via .