Vanityfair.it - Teo Mammucari, parla l’ex Thais Wiggers: «Da 18 anni non riesco ad avere un dialogo»

Leggi su Vanityfair.it

Ospite di Verissimo, la showgirl ha commentato i suoi tredi relazione con il conduttore, che negli ultimi giorni è finito sotto i riflettori per l’intervista a Belve: «Ha preso la nostra storia e l’ha stravolta. Io vengo sempre dipinta come la cattiva, ma non sono così»