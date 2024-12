Lanazione.it - Tentano di rapinare un negozio in centro. Spintonano la guardia: fermati dai carabinieri

Uno straniero senza fissa dimora e un’italiana hanno tentato diundelafferrando capi di abbigliamento per un valore di circa 150 euro e spintonando l’addetto alla sicurezza per sfuggire ai controlli. Il tempestivo intervento deiperò ha permesso di bloccarli e di restituire la refurtiva al. I due sono stati trasferiti in carcere. In un’altra circostanza è stata invece arrestata una donna per tentato furto aggravato, dopo essere stata sorpresa dentro un supermercato mentre stava cercando di rubare generi alimentari e alcolici per complessivi 77 euro. E’ stata la vigilanza interna a scoprirla e poi a consegnarla ai. Dopo la convalida dell’arresto è stata rimessa in libertà.