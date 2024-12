Reggiotoday.it - Temporali e forti raffiche di vento, peggioramento in arrivo a Reggio Calabria: diramata l'allerta gialla

Leggi su Reggiotoday.it

Piogge,di, mareggiate e neve. Sarà un lunedì di maltempo sulla città die su tutto il territorio metropolitano. Per questo motivo il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso per domani un avviso di criticità idrogeologica-idraulica per.