Oasport.it - Superprestige ciclocross Mol 2024: programma, orario, tv. Presente Van der Poel

Domani, lunedì 23 dicembre, si terrà a Mol (in Belgio) il quinto appuntamento stagionale del-2025 died i riflettori saranno puntati inevitabilmente su Mathieu Van der. Il fenomeno olandese della Alpecin-Deceuninck si candida al ruolo di favorito principale per la vittoria, a maggior ragione dopo la notizia del forfait di Wout Van Aert.Il belga della Visma Lease a Bike ha deciso infatti di posticipare il suo debutto nella stagione invernale dela causa di un malanno che non gli consente di presentarsi alla competizione in buona salute. Rimandato dunque il primo scontro diretto tra i due grandi rivali, che dovrebbero incrociarsi il 27 dicembre all’Exact Cross di Loenhout.Van dernel frattempo potrà regalare spettacolo sul fango a Mol dopo aver dominato la scena quest’oggi in Coppa del Mondo a Zonhoven.