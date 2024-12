Europa.today.it - Superlega, con Padova è battaglia ma la Sir riesce a riconquistare il successo pieno

Il pericolo è affrontare squadre desiderose di ben fugurare e che vengono a giocare a braccio sciolto. Ad accorgersene è la Sir Susa Vim Perugia, che non senza difficoltà ha battuto 3-1 una Soneparche ha accarezzato in diversi frangenti della gara la possibilità di portare via un punto.