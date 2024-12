Ilfattoquotidiano.it - “Stutatelo ‘sto telefono…”: il maestro Muti interrompe il concerto richiama i senatori durante il concerto di Natale

L’Aula del Senato ha reso omaggio alRiccardocon una standing ovation al termine della XXVII edizione deldi. Il presidente Ignazio La Russa gli ha fatto dono della tradizionale campanella “in segno di gratitudine e di ammirazione”. “È uno strumento che di solito si usa per portare la calma quando il Senato è in ebollizione ma è un suono che nelle sue mani può diventare dolcissimo”, ha detto La Russa alche scherzando ha replicato: “È d’oro?. Ilha ancheto indo per qualche secondo ile rivolgendosi a loro in dialetto: “telefono (spegnete questo telefono, ndr). Pensavo che il suono fosse nella partitura”L'articolo “telefono.”: ililildiproviene da Il Fatto Quotidiano.