Liberoquotidiano.it - Studentessa italiana accoltellata alla gola a Oslo: è in gravi condizioni, chi è l'aggressore

Una ventenneè statanel negozio dove lavorava a, capitale della Norvegia. Lo riportano i media locali spiegando che l'assalitore, sarebbe anche lui un ragazzo attorno ai 20 anni con cui in precedenza aveva avuto una relazione. La ragazza sarebbe rimasta ferita in modo grave e si trova in ospedale. Anche l'assalitore sarebbe stato ferito seriamente da altri dipendenti del negozio che sarebbero intervenuti per difendere la collega. Tre colleghi, due uomini e una donna, hanno cercato di fermarlo e il giovane sarebbe rimasto ferito. Il fatto sarebbe avvenuto venerdì. La vittima, come riporta il Corriere, si chiama Martina Voce ed è la figlia dell'avvocato Carlo Voce. La ragazza ha riportato almeno una trentina di coltellate dopo che l'ex fidanzato l'ha aggredita nel luogo dove lavora come general manager.