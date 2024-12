Stati Uniti l’albero più bello del mondo ha un cuore italiano

Leggi su Ildenaro.it

di Natale più ricco delera nato povero. L’abete più famoso e lussuoso, quello al Rockefeller Center di New York, ebbe la luce dall’operosità dignitosa e caparbia di quello che oggi chiameremo un expat, un emigrato, operaio che con altri operai connazionali volle ringraziare il lavoro e l’occasione di vita che aveva trovato lontano dal suo paese allestendo l’abete. Una storia di gratitudine e fatica quella di Cesidio Perruzza, di San Donato Val di Comino, che nel Natale del 1931 decide di celebrare il lavoro suo e dei tanti emigrati impegnati a costruire il grattacielo RCA Building, con un albero di Natale e decori che parlano di loro: le ghirlande sì ma anche l’alluminio dei detonatori usati per rompere la roccia e scavare le fondamenta. Cesidio era arrivato in America a 17 anni nel 1901.