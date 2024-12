Casertanews.it - Sosta selvaggia blocca un bus di linea, traffico in tilt

Leggi su Casertanews.it

la marcia di un pullman dia Caserta. E’ accaduto in via Marchesiello, dopo un’auto parcheggiata in modo errato ha costretto un bus a fermare la sua corsa. Questo ha causato una lunga coda, con ilandato inin pochi minuti. A denunciare la questione.