Sondriotoday.it - Sondrio: botte da orbi nelle vie dello shopping natalizio

Leggi su Sondriotoday.it

Attimi di apprensione e anche di incredulità nel pomeriggio di oggi per una rissa scoppiata tra due giovani in piazzale Bertacchi, davanti alla stazione ferroviaria.Futili motiviIl violento confronto è avvenuto per futili motivi ed è stato determinato anche dal fatto che i due contendenti.