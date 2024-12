Unlimitednews.it - Simonelli “Stadi e vivai per ripartire, Governo ci ascolterà”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Mi piace la parola pacificatore. Credo di pace ci sia bisogno, nel calcio italiano”. Sono le parole di Ezio, neo presidente della Lega di A, in una intervista a La Repubblica. In merito alle polemiche dopo la sua elezione: “Nello sport si combatte lealmente per vincere e poi con altrettanta lealtà e onestà si fanno gli onori al vincitore. Qui il combattimento non è stato molto leale. Ero pronto a fare un discorso di conciliazione, non per dire ‘sarò il presidente di tuttì, che è quello che dice chi poi fa il presidente di qualcuno. Io dico che sarò un presidente che ascolta le istanze di tutte e 20 le società, non solo di due o tre. Ci saranno volte in cui gli interessi saranno in contrasto e bisognerà trovare mediazioni”.è pronto al dialogo con il: “In questa fase c’è una disponibilità delad ascoltarci.