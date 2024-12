Si sono baciate Grande Fratello le due concorrenti non si trattengono più | Nell’armadio ma si vede tutto La regia censura ma è troppo tardi VIDEO

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento super hot tra le due. Al, lo sappiamo, i flirt e le effusioni tra i conquiliniil sale del reality. Non solo dinamiche o scontri, liti e faccia a faccia, ma baci, abbracci e relazioni che si intrecciano e sfaldano, tra alti alti e bassi bassi. Naturalmente in questa edizione le attenzioni siconcentrate su Shaila e Lorenzo, ma adesso i due sembrano lontani.Poi cistati Yulia e Giglio, ma la prima è uscita per affrontare delicati problemi giudiziari. E che dire di Tommaso e Mariavittoria? Sembra che abbiano pure ‘consumato’ sotto le coperte. Niente da fare per Javier e Helena, ma proprio quest’ultima sembra essersi rifatta recentemente. La modella brasiliana è infatti protagonista di un flirt inatteso con una concorrente entrata da poco.