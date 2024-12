Lanazione.it - Shake artigiano col Market Bells

Per chi ha ancora qualche regalo da fare o semplicemente ama scoprire le meraviglie dell’artigianato e della fantasia applicata, va in scena oggi pomeriggio dalle 18 fino a sera, alle 22, il: una giornata in cui loClub di via Valdilocchi 9 aprirà le sue porte alla creatività e non solo. Faranno tappa nell’Arci artisti e artigiani, nel segno del design, della produzione originale e non in serie, con tanto di contorno di musica live, cibo "plant based" e drink. Questa la ‘crew’ in arrivo: Giuls, Ver, Otto 12 Studio, La Fanzina, Alessandro Ratti, Nuketown Guitars, Michela Art, Hari Onago Tattoo Gang, Uncene, Marina Bld, Veruschka, Sebastiano Bongi Tomá, Legno e Fantasia e le associazioni Raot e Gocce di Sorriso. Si esibiranno per l’occasione Hervé Peroncini (The Peawees), Marino (Slim River Boys) e Irene V & Pulcio (Viboras / Oreyeon).