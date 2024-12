Ilgiornale.it - Se la sinistra racconta un'assoluzione-sconfitta

Tutti professori con il carcere degli altri. Sofisti ed eristi non riuscirono a far scappare la gente dalla filosofia, ma quelli di oggi sono i veri buttafuori di una democrazia nella quale i giornali non si vendono più, i partiti vanno deperendo e le urne si svuotano