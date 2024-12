Ilpiacenza.it - Scontro tra due auto, una donna incinta trasportata al pronto soccorso

Leggi su Ilpiacenza.it

Un incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 22 dicembre lungo la strada provinciale 462R a San Pietro in Cerro. Due lecoinvolte: entrambe viaggiavano in direzione Cremona. In tre sono rimasti feriti: una giovanee altre due persone, tutti trasportati al.