Ilgiorno.it - Schianto tra due vetture. Automobilista resta incastrato

Leggi su Ilgiorno.it

È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina intorno alle 9 a pochi metri dall’incrocio, regolato da una rotatoria, che collega la provinciale 206 a via Roma, strada principale di accesso a Cassolnovo. A scontrarsi due, entrambe guidate da uomini (36 e 41 gli anni dei conducenti). Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale del centro lomellino e dai carabinieri, intervenuti sul posto con il personale medico del 118 ed una ambulanza della Croce Rossa. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che uno dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta forse per un riverbero del sole o per le condizioni dell’asfalto reso viscido dall’umidità e sia andato a collidere frontalmente con l’altro mezzo. L’impatto tra i due veicoli è stato violento.