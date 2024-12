Ilrestodelcarlino.it - Ruba smartphone. Le telecamere la incastrano

Hato lodi una cliente di un negozio, 61enne cubana denunciata per il reato di furto con destrezza. Dopo l’attività investigativa, la Polizia del Commissariato di Jesi ha deferito in stato di libertà la donna che, lo scorso 28 ottobre, si era resa protagonista del "blitz". Tutto è nato dalla querela di un’altra donna, che aveva lamentato il furto del proprio I-Phone 13 Pro del valore di circa 700 euro. Poche ore prima, la stessa, si trovava in un’attività della periferia. Dopo aver utilizzato il telefono, lo aveva appoggiato su uno scaffale. Quando si è accorta della dimenticanza, il telefono non c’era più. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno acquisito le immagini della videosorveglianza, individuando l’autrice del furto. Vedendo il cellulare, lo aveva messo in borsa per poi uscire dal negozio pagando l’acquisto di un altro articolo.