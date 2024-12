Rompipallone.it - Roma, l’ex bomber della Serie A ai giallorossi: colpo a gennaio per Ranieri

Ultimo aggiornamento 22 Dicembre 2024 9:32 di redazioneL’attaccante potrebbe fare il suo ritorno in Italia vestendo così la maglia giallorosso dal mese diLasta vivendo una stagione pessima fino a questo momento. Isono dodicesimi in classifica a soli due punti di vantaggio dalla terzultima posizione che a fine stagione costerebbe addirittura la retrocessione inB. D’altro canto, il sesto posto è distante 12 lunghezze.Insomma, i capitolini non riescono a dare la svolta a questa stagione in campionato. Anche in Europa League qualche passo falso di troppo mettono lain 14esima posizione a due punti dalla qualificazione diretta, ma non sarà facile guadagnarla dato che le ultime gare sono contro AZ e Francoforte.I Friedkin hanno fatto parecchia confusione in questa prima parte di stagione, innanzitutto esonerando De Rossi dopo averlo rinnovato solo in estate.