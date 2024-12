Iltempo.it - Riccardo Muti entra in Aula al Senato per dirigere il concerto di Natale, la standing ovation

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2024 Inalil tradizionaledi. "Il Presidente del Consiglio oggi non c'e' perche' è a trovare Babboe speriamo porti dei regali". Lo ha detto il Presidente del, Ignazio La Russa, riferendosi con una battuta alla partecipazione di Giorgia Meloni al vertice Nord-Sud in corso in Finlandia. La Russa ha aggiunto: "Mi ha incaricato di portare i suoi auguri. Vogliamo che la speranza si alzi forte dall'dele che coinvolga tutti gli uomini e le donne di buona volontà'". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev