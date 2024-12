Salernotoday.it - Rapporto Human Index: De Luca terzo Governatore più amato

È Vincenzo Del'unicodel Sud presente nella top five deldi fine anno prodotto per Adnkronos da Vis Factor, in collaborazione con l'istituto sondaggistico Emg. Il presidente della Regione Veneto,Zaia, anche nel 2024, guida la classifica dei consensi.