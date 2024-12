Liberoquotidiano.it - "Rapporti stretti in discussione": chi affronterà un periodo difficile, l'oroscopo

ARIETE L'importante è avere il cuore caldo, contano le vostre emozioni e i vostri sentimenti, storte le osservazioni delle persone vicine e del coniuge nervoso. Pensate alla splendida Luna che avrete a Natale, controllate la salute per arrivare all'appuntamento con le grandi feste, belli e rilassati. Colpi di fulmine, incontri passionali, nuove storie durature, perché nascono con il favore del grande Marte. Se sognate un figlio, arriverà, se non pensate di programmarlo, arriverà lo stesso. TORO Guarda che luna, guarda che mare, questa notte senza di te non so restare. Canzoni di un tempo quando Venere vi spiava dalla cima di un batticuore. Ritorneranno quei tempi, assicura Luna in Vergine, nel campo dell'amore e della fortuna, che vi aiuta a eliminare esagerazioni, confusioni, illusioni. Sole nel potente Capricorno favorisce nuove imprese professionali e finanziarie, nuovi progetti nella vita di coppia.