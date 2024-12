Napolipiu.com - RAI Sport : ‘Napoli ha scelto il nuovo bomber. Arriverà con i soldi di Osimhen’

Leggi su Napolipiu.com

RAIhailcon idi">L’esperto di mercato Rai svela il piano azzurro per l’attacco: “Manna punta Duran dell’Aston Villa, piace anche a Conte”Il Napoli ha già individuato l’erede di Victor Osimhen. A rivelarlo è Ciro Venerato, che ai microfoni di Canale 21 ha svelato il piano del club azzurro per la prossima estate.L’esperto di mercato della Rai ha confermato la strategia del direttoreivo Manna: con i 75 milioni dalla clausola del nigeriano, il Napoli ha deciso di puntare forte su Jhon Duran. L’attaccante dell’Aston Villa è il profilo che mette d’accordo tutta la dirigenza azzurra, compreso Antonio Conte.Un investimento importante, con il club inglese che valuta il colombiano circa 40 milioni. La rivoluzione in attacco non si fermerà qui: secondo Venerato, infatti, il Napoli segue anche Bonny in vista dell’estate, quando saluteranno sia Raspadori che Simeone.