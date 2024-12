Liberoquotidiano.it - Quanto guadagnano i pacchisti di Affari Tuoi: una voce indiscreta svela la cifra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il gioco diappassione sempre di più milioni di italiani. Lo share del programma di fatto viaggia su una media tra i cinque e i sei milioni di spettatori per puntata. Un vero e proprio capolavoro quello di Stefano De Martino che con gentilezza e pacatezza si è presentato al pubblico in questa stagione 2024-2025. In questi mesi nello studio del Teatro delle Vittorie di Roma abbiamo visto diversi. C'è chi è riuscito a mettere le mani sopra un pacco rosso pesantissimo, chi sopra un'offerta, chi invece è andato a casa a mani vuote e chi invece ha esultato per una vittoria improvvisa alla Regione Fortunata. Ma in tanti si chiedono, i, quando non sono concorrenti e stanno dietro al bancone insieme agli altri hanno un gettone?qualcosa per la loro presenza in studio? Apare, secondo alcune indiscrezioni riportate da Leggo.