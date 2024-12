Oasport.it - Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante dell’Alta Badia: n. di pettorale, orari esatti, tv

Saranno 6 glial via delmaschile che domenica 22 dicembre, in Alta, in Italia, aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle ore 10.00 e saranno 67 gli atleti in gara, con 22 Paesi rappresentati, mentre la seconda run avrà inizio alle ore 13.30.LA DIRETTA LIVE DELALLE 10.00 E ALLE 13.30LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.00Salvo interruzioni, nella prima manche Luca De Aliprandini col 14 partirà alle 10.23, Alexcol 18 alle 10.30, Giovanni Borsotti col 23 alle 10.38, Filippo Della Vite col 28 alle 10.46, Hannes Zingerle col 31 alle 10.51 e Simon Talacci col 38 alle 10.58.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer ilmaschile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.