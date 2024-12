Latinatoday.it - Provoca un incidente: scende dall'auto con un calice in mano e poi si dilegua

Leggi su Latinatoday.it

Hato unfinendo contro una Mercedes, ma dopo esseere sceso per qualche istante si è rimesso alla guida dell'e si èto. I fatti risalgono alla serata di ieri, a Latina. All'altezza dell'incrocio tra via Quarto e via Ecetra un suv, a quanto pare di colore verde, ha.