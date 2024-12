Sport.quotidiano.net - Promozione. Misano in casa del San Pietro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima della sosta natalizia vanno in scena i recuperi dell’ottava giornata di campionato. Match in viaggio per lo Young Santarcangelo indel Classe, mentre la capolistasarà di scena a Sanin Vincoli. Novanta minutilinghi per il Verucchio contro il Castelbolognese.. Girone D (recupero 8ª giornata, ore 14.30): Classe-Young Santarcangelo, Edelweiss-Diegaro, Sanin Vincoli-, Verucchio-Sparta Castelbolognese. Già disputate: Riccione-Stella 4-1, Bakia Cesenatico-Savignanese, Civitella-Bellariva Virtus, Fratta Terme-Cervia United, Frugesport-Forlimpopoli. Classifica:37; Young Santarcangelo 36; Fratta Terme 35; Bakia, Riccione 33; Cervia United 28; Classe 27; Diegaro 26; Sanin Vincoli 23; Civitella 22; Stella 18; Savignanese, Verucchio, Sparta Castelbolognese 16; Forlimpopoli 13; Frugesport, Bellariva Virtus, Edelweiss 9.